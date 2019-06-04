الكشف عن مكان تواجد ” البغدادي ” وتحركاته

بغداد(صدى):

كشف اللواء الركن سعد مزهر العلاق، مدير الاستخبارات العسكرية العراقية، أن زعيم تنظيم “ داعش ” متواجد في المنطقة الحدودية بين سوريا والعراق.

حيث أوضح ” العلاق ” في تصريحات صحفية له، أن المعلومات تُشير لتنقل الإرهابي أبو بكر البغدادي في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.

وتشمل هذه المناطق أيضًا منطقة ” حمص وصحراء الأنبار ومنطقة البعاج والحضر ومناطق المنايف والصخريات ” ، بالإضافة للمثلث العراقي التركي السوري كونها مناطق خالية من القطاعات العسكرية.