بالفيديو.. اعتداء حكم مباراة على مشجع لإثارته الشغب

ماجد محمد(صدى):

وثقت إحدى مقاطع الفيديو لحظة اعتداء حكم برازيلي على أحد المشجعين؛ لإثارته الشغب خلال مبارة انتهت بفوز نادي ”=سبورت باورو غريمه أتلتيكو إتومبيارا.

وظهر بالفيديو ” المشجع ” وهو يقتحم الملعب كما بدأ بمهاجمة أحد الحكام المساعدين ودفعه بقوه في صدره، حيث استشاط مساعد الحكم غضبًا وشن هجومًا على المشجع وطرحه أرضًا بلكمة في فكه.

وهرع أصدقاء المشجع لغزو الملعب لضرب الحكم المساعد، ما اضطر اللاعبون للتدخل والدفاع عن الحكام من هجوم المشجعين.

واستعاد الحكام السيطرة على الموقف واستئناف المباراة، بينما خرج المشجع المصاب من الملعب وغادر وحده.