العثور على جثة مفقود تثليث بعد اختفائه في ظروف غامضة
عُثر أمس الأول على المواطن المفقود ” على رفعان القحطاني ” متوفياً بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية .
وقال اقارب الفقيد ” 50 عام “انه تم العثور على جثته بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة بعشرين كيلو متر بإتجاه تربة ، كما كان بعيداً عن الأسفلت بمسافة تقريبية 5 كيلو متراً .
وكانت الأجهزة الأمنية بتثليث قد كثًفت جهود البحث بالتعاون مع فريق “ساعد ” التطوعي وذويه ، فور الإبلاغ بفقده الجمعة قبل الماضية إذ خرج بسيارته ولم يعد إلى منزله في ظروف غامضة .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5865 ] نشر منذ 25 دقيقة
الله يرحمه ويصبر اهله