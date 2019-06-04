العثور على جثة مفقود تثليث بعد اختفائه في ظروف غامضة

نايف السالم(صدى):

عُثر أمس الأول على المواطن المفقود ” على رفعان القحطاني ” متوفياً بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية .

وقال اقارب الفقيد ” 50 عام “انه تم العثور على جثته بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة بعشرين كيلو متر بإتجاه تربة ، كما كان بعيداً عن الأسفلت بمسافة تقريبية 5 كيلو متراً .

وكانت الأجهزة الأمنية بتثليث قد كثًفت جهود البحث بالتعاون مع فريق “ساعد ” التطوعي وذويه ، فور الإبلاغ بفقده الجمعة قبل الماضية إذ خرج بسيارته ولم يعد إلى منزله في ظروف غامضة .