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العثور على جثة مفقود تثليث بعد اختفائه في ظروف غامضة

العثور على جثة مفقود تثليث بعد اختفائه في ظروف غامضة
نايف السالم(صدى):

عُثر أمس الأول على المواطن المفقود ” على رفعان القحطاني ” متوفياً بالقرب من الغافة التابعة لمحافظة رنية .

وقال اقارب الفقيد ” 50 عام “انه تم العثور على جثته بالقرب من سيارته بعد مركز الغافة بعشرين كيلو متر بإتجاه تربة ، كما كان بعيداً عن الأسفلت بمسافة تقريبية 5 كيلو متراً .

وكانت الأجهزة الأمنية بتثليث قد كثًفت جهود البحث بالتعاون مع فريق “ساعد ” التطوعي وذويه ، فور الإبلاغ بفقده الجمعة قبل الماضية إذ خرج بسيارته ولم يعد إلى منزله في ظروف غامضة .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 5865 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يرحمه ويصبر اهله

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