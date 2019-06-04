ضربة قاصمة للمدعية على نيمار بالاغتصاب

نواف السالم(صدى):

قطع محامي المدعية على نيمار العلاقة معها بسبب وجود تناقضات في أقوالها، حيث قام الاتحاد البرازيلي لكرة القدم تأجيل ذهاب المهاجم إلى مركز الشرطة بعد بث الرسائل الحميمية للشابة التي اتهمته باغتصابها.

وقال المحامون في مكتب ” فرنانديش إي أبرو ” إن موكلتهم بدأت بالتأكيد لهم أن علاقتها مع نيمار كانت برضاها، ثم أصبح الأخير لاحقا عنيفا ومعتديا عليها.

ووصفت الشابة ” الأحداث على أنها اغتصاب، وهذا ادعاء مختلف كليا ” ، كما ذكر متحدث باسم الاتحاد البرازيلي: ” اقترحنا تأجيل هذا الاستماع “.

وسيكون نيمار في بورتو أليغري (جنوب) حيث سيخوض المنتخب البرازيلي مباراة ودية الأحد مع هندوراس استعدادا للبطولة القارية التي تستضيفها بلاده من 14يونيو إلى7 يوليو.