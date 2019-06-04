سخرية على تويتر بسبب ” الغيبوبة الجماعية ” .. والهدوء يسيطر على الشوارع

عادل الحربي(صدى):

تصدر هاشتاج ” الغيبوبة الجماعية ” الساخر ترند تويتر ، مقترناً بمقاطع فيديو وصور مضحكة للحالة التي يمر بها اغلب المواطنين مع عدم انتظام الساعة البيولوجية للنوم في اول ايام عيد الفطر المبارك .

ويسود الشارع حالة من الهدوء قبيل الظهيرة وحتى انتهاء وقت القيلولة تأثرً بتلك ” الغيبوبة الجماعية ” جراء سهر طوال الليل لتبدء فاعليات العيد الحقيقة والزيارات العائلية مساءً .

وتعليقاً على تلك العادة التي يسخر منها الجميع وفي نفس الوقت لا يستطيع احد الهروب منها ، قال احد المواطنين انه من الصعب تغيير مواعيد النوم بين ليلة وضحاها بعد ساعات السهر الطويلة في رمضان .

وقال آخر ان الجميع ساهرون من الشباب والأطفال احتفالاً بقدوم العيد وانتظاراً للصلاة ، فيما كانت هناك العديد من التجهيزات والتسوق قبل العيد مما يجعل فترة ” الغيبوبة الجماعية ” امر لا مفر منه .

اما كبار السن فهم غير متأثرين بتلك الحالة لإنتظام ساعتهم البيولوجية في رمضان والحرص على الإستيقاظ نهاراً ، ليتفق الجميع على الإستيقاظ مساءً لبدء النشاط الفعلى لزيارات ونزه العيد .