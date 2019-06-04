ياسمين الخطيب تعلق على عدم عرض حلقتها بـ ” رامز في الشلال “

القاهرة(صدى):

صرحت الإعلامية والفنانة التشكيلية المصرية ياسمين الخطيب، بالسبب الحقيقي لعدم عرض حلقتها ببرنامج ” رامز في الشلال ” .

وعن ذلك، كشفت ” الخطيب ” عبر حسابها الرسمي على ” فيسبوك ” أن هناك مشكلة في الصوت واجهت فريق عمل برنامج ” رامز في الشلا ” ، مبينة أن محاولات حل هذه المشكلة لم تفلح.

وتابعت: ” مافيش حلقة ممنوعة ولا حلقة مسربة، مش هنقضي رمضان 2019 كله شاهد الحلقة الممنوعة من العرض لياسمين الخطيب، هو مفيش غيري السنة دي ولا إيه يا عم رمضان ” .