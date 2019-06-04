” الأرصاد ” تنبه من تكون سحب رعدية ممطرة على جازان

جازان(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهاً من تكون سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان.

وشمل التنبيه محافظات أحد المسارحة والداير بني مالك والريث والعارضة وصامطة وفيفا وهروب، مفيدةً أن هذه الحالة تستمر حتى الساعة 8 مساءً.

من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، وعدم عبور الأودية أثناء جريان السيول والسير فيها تجنباً لأي مكروه – لا سمح الله -، وأهمية الالتزام بتعليمات الدفاع المدني واتخاذ التدابير والاحتياطات واتباع إرشادات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات حرصاً على سلامتهم.