بالصور.. التحديث الجديد لنظام تشغيل أجهزة آيفون ” iOS 13 “

وكالات(صدى):

أشارت شركة “أبل ” اليوم الثلاثاء، إلى اختتام فعاليات مؤتمر آبل السنوي للمطورين ” WWD 2019 ” ، ومن أبرز ما جاء في المؤتمر إطلاق التحديث الجديد لنظام تشغيل أجهزة آيفون ” iOS 13 ” وإطلاق نظام تشغيل خاص بأجهزة الآيباد.

هذا وقد شهد المؤتمر إطلاق الإصدار “IOS 13″، الذي سيتوفر لكافة المستخدمين نهاية سبتمبر 2019، لمن لديهم جهازiPhone 6s فأحدث.

ومن أهم مميزاته: دعم الوضع الليلي لكل التطبيقات، إتاحة اختيار مشاركة موقعك الجغرافي لمرة واحدة مع تطبيق معين، ولو اخترت أن يعرف تطبيق ما موقعك بشكل متواصل فإن نظام التشغيل سيخبرك بتقرير مفصل عن ذلك، يمكنك تسجيل الدخول إلى فيسبوك أو جوجل من خلال حساب ” آبل ” لمنع تلك الشركات من تتبعك، إمكانية إعداد حساب آبل جديد ببصمة الوجه فقط دون الكشف عن معلوماتك الشخصية، إضافة خاصية تدوير الفيديو، تطبيق الصور سيزيل لك الصور المكررة وغير الحقيقية مثل لقطات الشاشة والفواتير والمستندات

ويعتبر الحدث الأبرز في المؤتمر إطلاق نسخة خاصة من نظام التشغيل ” iOS ” للحواسب اللوحية آيباد ويدعى ” iPadOS ” ، وسيصل النظام نهاية سبتمبر لمن لديهم iPad Air 2 فأحدث وكافة آيباد برو والجيل الخامس من آيباد فأحدث.

وباتت واجهة الآيباد تشبه إلى حد بعيد واجهة الآيفون، فكأنك وضعت واجهة آيفون إكس على شاشة آيباد كبيرة، حيث تميز النظام الجديد بإمكانية إجراء تعديلات على الملفات ودعم تصفح الملفات من الفلاشات، ولاحقاً سيُتاح ضغط وفك ضغط الملفات، كما أن ” آي كلاود ” أصبح يدعم مشاركة المجلدات، وأصبح متصفح ” سفاري ” يضاهي نسخته على الماك من دعم مستندات قوقل وحتى اختصارات لوحة المفاتيح.

كما فاجأت ” آبل ” عملائها بإطلاق تحديث جديد لساعتها الذكية ” watchOS ” ، كما أُضيف إليها تطبيق الآلة الحاسبة والكتب الصوتية والمذكرات الصوتية، وسيعمل عدد من التطبيقات على الساعة دون الحاجة لربطها بالآيفون، وزودت بمتجر التطبيقات ليتم تنزيل التطبيقات مباشرة على الساعة من خلال النقر المزدوج.

كما زُود بمعالج Xeon من إنتل، وشاشة بقياس 32 بوصة بدقة 6016*3284 بكسل أو بدقة 6K من نوع ريتنا، ويستهلك 300 واط من الطاقة، ومساحة تخزين حتى 1.5 تيرابايت، ويتم تحديد سعره طبقاً للمواصفات المطلوبة حيث يصل حتى 43 ألف دولار.

ويحتوي الجهاز على 8 منافذ PCI، واثنان Thunderbolt، واثنان USB-A ومنفذ سماعات صوت، ومنفذي Ethernet بسرعة 10 غيغابايت، وعبر منفذThunderbolt 3 يمكن للحاسب وصل 6 شاشات معاً.