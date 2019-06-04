بالصور.. نائب أمير مكة يزور الشيخ الشريم في منزله لتهنئته بعيد الفطر 

نايف السالم(صدى):

زار نائب أمير مكة بدر بن سلطان إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم في منزله، لتهنئته بعيد الفطر.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة صورا توضح جانب من الزيارة التي أثارت إعجابهم، وعلق مغرد، قائلا: ” الحمد لله على هذا التلاحم أدام الله علينا نعمة الأمن والإيمان.. الشيخ الشريم محبوب من الجميع أتمنى يكون من أعضاء هيئة كبار العلماء “.

ومن جانبه، قال مغرد آخر: ” حفظ الله الشيخ سعود وبارك الله في الأمير بدر بن سلطان حفظ الله الشيخ سعود رغم أنه ثري ووالده ثري جداً ومع ذلك لم تلهيه الدنيا عن القرآن وعن الخشوع وعن الإنابة وعن العلم وعن التعليم.. سبحان من وهبه “.