” أحمد عز ” يكشف عن تفاصيل فيلم الممر .. ” لا يتناول حرب أكتوبر “

القاهرة(صدى):

كشف النجم المصري احمد عز عن تفاصيل فيلمه الجديد ” الممر ” والذي سيعرض في موسم عيد الفطر وأثار اهتمام جمهوره فور الإعلان عنه .

واكد “عز ” ان الفيلم يتناول بطولات الجيش المصري خلال الفترة من 3 يونيو عام 1967 إلى 1968 اي منذ النكسة وحتى حرب الإستنزاف ولم يتناول انتصارات أكتوبر .

واضاف ان الفيلم يعتمد على تقنيات حديثة لتقديم تلك النوعية التي يفتقدها الجمهور منذ فترة طويلة ، مشيراً إلى انه سيكون نقلة نوعية في عمله السينمائي .

كما عبر عن امتنانه للعمل مع المخرج المعروف شريف عرفه مؤكداً انه لم يبخل على الفيلم بشئ لإخراجه في افضل صورة .

الجدير بالذكر ان الفيلم يضم عدد كبير من النجوم منهم شريف منير ،وهند صبري ،واحمد رزق ، واحمد فلوكس ، واسماء ابو اليزيد ، ومن تأليف واخراج شريف عرفة .