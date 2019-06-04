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” الصحة ” تقدم نصائح لتجنب الإمساك خلال عيد الفطر

” الصحة ” تقدم نصائح لتجنب الإمساك خلال عيد الفطر
نايف السالم(صدى):

قدمت وزارة الصحة عدة نصائح لتجنب ” الإمساك ” خلال أيام العيد، حيث أشارت إلى أن الإمساك يحدث بسبب تغير النظام الغذائي.

ونشرت الوزارة هذه النصائح عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، وجاءت النصائح كالتالي:

– الابتعاد عن التغير المفاجئ بكمية ونوعية الأطعمة المتناولة.
– تقسيم الوجبات ومضغ الطعام ببطء.
– الحرص على تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل ” الحبوب الكاملة الفواكه والخضار، الفواكه المجففة، المكسرات ” ، مع تناول السوائل بشكل كاف.
– الابتعاد عن المشروبات عالية السكر.
– ممارسة النشاط البدني وخصوصًا المشي.
– الابتعاد عن النوم مباشرة بعد تناول الطعام.
– التقليل قدر الإمكان من الحلويات والسكريات.


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