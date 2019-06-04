نيمار ومبابي يتسببان في خلافات بين زيدان و بیریز

نواف السالم(صدى):

وقعت خلافات بين فلورنتینو بیریز رئیس ریال مدرید والفرنسي زین الدین زیدان مدرب النادي الملكي؛ وذلك بسبب ثنائي باریس سان جیرمان نیمار وكیلیان مبابي.

وعن التفاصيل، كشفت تقارير فرنسية أن ” بيريز ” یصر على ضم البرازیلي نیمار من النادي الباریسي في الصیف الجاري، فیما یرید زیدان ضم مبابي بدلا منه لأجا تدعيم خطة هجوم ريال مدريد.

تجدر الإشارة إلى أن باریس سان جیرمان كان قد نشر في الآونة الأخیرة بیانًا رسمیًا، أكد خلالھا استمرار ” مبابي ” في صفوف بطل الدوري الفرنسي بالموسم المقبل بعد شائعات رحيله في الصیف.