الكهرباء: لا تعويضات لمتضرري انقطاع الخدمة بالجنوب إلا بموجب أحكام قضائية

عادل الحربي(صدى):

أعلن ممثل هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج المهندس سعد السلامة أنه لن يتم صرف أي تعويضات للمتضررين من حادث انقطاع الكهرباء في جنوب المملكة خلال الأيام الماضية إلا بعد فصل الجهات القضائية .

وأوضح ” السلامة ” ان هناك بالفعل أضرار جسيمة بالأجهزة الكهربائية نتيجة التذبذب والإنقطاع وتم حصرها وتحويلها للقضاء للنظر فيها .

وكان العديد من سكان الجنوب قد تضررت اجهزتهم المنزلية فضلاً عن فساد الأدوية والأطعمة جراء ماحدث .