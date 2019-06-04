بالفيديو.. تعديلات مثيرة لسيارات الكروس أوفر تجمع الحداثة والطابع الرياضي

برلين(صدى):

رفعت شركة بي إم دبليو الستار عن الموديل الجديد من سيارات X1 الكروس اوفر التي لاقت انتشار وشهرة واسعة في اوروبا والعديد من دول العالم .

ويتميز التصميم الخارجي للسيارة BMW X7 بإنسيابيته العالية ومصابيح الليد والشبك الأمامي الكبير مما يكسبها مظهر رياضي .

اما عن تصميمها الداخلي فمقاعدها الداخلية تتسع لـ 5 ركاب فضلاً عن واجهة القيادة العصرية مع شاشتان تعملان باللمس امام السائق مباشرةً بمقاس 8 ، و10.25 بوصة .

كما تتمتع السيارة بمقود رياضي مزود بأنظمة صوتيات وئيات من خلل ازرار تحكم لتجعلها سيارة من اكثر السيارات الحديثة رفاهية ً .

وتتميز السيارة بقدرتها على السير بالأماكن الوعرة ، إذ ان بها نظامي دفع امامي ورباعي مع 8 مراحل للسرعة وعزم يتراوح بين 95 ، و165 حصان .