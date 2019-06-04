بالفيديو.. تعديلات مثيرة لسيارات الكروس أوفر تجمع الحداثة والطابع الرياضي
رفعت شركة بي إم دبليو الستار عن الموديل الجديد من سيارات X1 الكروس اوفر التي لاقت انتشار وشهرة واسعة في اوروبا والعديد من دول العالم .
ويتميز التصميم الخارجي للسيارة BMW X7 بإنسيابيته العالية ومصابيح الليد والشبك الأمامي الكبير مما يكسبها مظهر رياضي .
اما عن تصميمها الداخلي فمقاعدها الداخلية تتسع لـ 5 ركاب فضلاً عن واجهة القيادة العصرية مع شاشتان تعملان باللمس امام السائق مباشرةً بمقاس 8 ، و10.25 بوصة .
كما تتمتع السيارة بمقود رياضي مزود بأنظمة صوتيات وئيات من خلل ازرار تحكم لتجعلها سيارة من اكثر السيارات الحديثة رفاهية ً .
وتتميز السيارة بقدرتها على السير بالأماكن الوعرة ، إذ ان بها نظامي دفع امامي ورباعي مع 8 مراحل للسرعة وعزم يتراوح بين 95 ، و165 حصان .
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