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100 ألف رتويت لتغريدة التهنئة الملكية بالعيد وآلاف التبريكات خلال الساعات الأولى

100 ألف رتويت لتغريدة التهنئة الملكية بالعيد وآلاف التبريكات خلال الساعات الأولى
نايف السالم(صدى):

شهد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تفاعل كبير من قبل المتابعين بتغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لتهنئة المملكة والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك .

وارتفع تفاعل التغريدة لأكثر من 100 الف “رتويت ” خلال الساعات الأولى ، فيما علق آلاف المغردين بالتبريكات والتهاني والدعاء لخادم الحرمين الشرفين بأن يديم الله عليه الصحة والعافية ويعينه على النهوض بالوطن ، فضلاً عن ابيات الشعر الوطنية .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد هنأ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء .

وقال – حفظه الله – في تغريدته : أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بخير.. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1633 ] نشر منذ 8 دقائق

وانا بعد اهنئه هنا وأقول له كل عام وانت بخير وبصحة وسلامة يارب اللهم آمين ، أسأل الله العلي العظيم أن يوفقك ويسدد خطاك الى يوم الدين اللهم آمين.

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