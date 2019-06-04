100 ألف رتويت لتغريدة التهنئة الملكية بالعيد وآلاف التبريكات خلال الساعات الأولى

نايف السالم(صدى):

شهد موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” تفاعل كبير من قبل المتابعين بتغريدة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – لتهنئة المملكة والأمتين العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك .

وارتفع تفاعل التغريدة لأكثر من 100 الف “رتويت ” خلال الساعات الأولى ، فيما علق آلاف المغردين بالتبريكات والتهاني والدعاء لخادم الحرمين الشرفين بأن يديم الله عليه الصحة والعافية ويعينه على النهوض بالوطن ، فضلاً عن ابيات الشعر الوطنية .

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد هنأ الشعب السعودي والأمتين العربية والإسلامية، عبر تغريدة في حسابه على “تويتر” صباح اليوم الثلاثاء .

وقال – حفظه الله – في تغريدته : أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتانا العربية والإسلامية، والعالم أجمع، بخير.. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك .