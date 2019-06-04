بالفيديو.. ترامب يتعرض لموقف محرج بقصر باكنجهام بسبب حصان

واشنطن(صدى):

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لموقف محرج، خلال زيارته للملكة إليزابيث الثانية بقصر ” باكنجهام ” ، إلا أن موظف بالقصر حاول إنقاذ الموقف.

حيث سألت الملكة إليزابيث الثانية ” ترامب ” إذا كان يعرف تمثال الحصان الذي قدمه لها أثناء زيارته الماضية، لكن الرئيس ترامب أجاب سلبيًا، إذ لم يفهم أن الحديث يدور عن هديته السابقة.

وحاول مدير مجموعة الهدايا الملكية تيم نوكس تخطي الموقف الحرج قائلاً: ” الخيول متشابهة جدا مع بعضها البعض ” ، مشيرًا إلى أن ميلانيا ترامب تعرفت على هذه الهدية.

يُذكر أن ” ترامب ” كان قد أهدى هذا التمثال للملكة أثناء حفل الشاي الذي جرى في قصر وندسور في يوليو العام الماضي.