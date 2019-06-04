بالصور.. ساحات الحرمين تمتلئ بالمصلين في عيد الفطر 

نايف السالم(صدى):

قام المسلمون صباح اليوم الثلاثاء، بأداء صلاة عيد الفطر المبارك في المسجد الحرام بمكة المكرمة، والمسجد النبوي في المدينة المنورة، حيث شهد الحرمان الشريفان كثافة في عدد المصلين.

وأديت صلاة العيد في مكة المكرمة حيث أمّ المصلين إمام وخطيب المسجد الحرام المستشار بالديوان الملكي معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد، في حضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وصلى في المدينة المنورة أكثر من مليون مسلم صلاة عيد الفطر المبارك بالمسجد النبوي يتقدمهم الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، وسط أجواء إيمانية مفعمة بالبهجة والأمان والطمأنينة.

وأمّ المصلين فضيلة إمام وخطيب المسجد النبوي الشيخ صلاح البدير الذي تحدث عن فضل يوم العيد ومعانيه الدينية والاجتماعية، الذي أوصى المسلمين بتقوى الله عز وجل.