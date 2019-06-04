أمير تبوك يتقدم جموع المصلين لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

محمود البلوي(صدى):

تقدم صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك جموع المصلين لصلاة عيد الفطر المبارك في مصلى العيدين بمدينة تبوك.

وأم المصلين القاضي في المحكمة الجزائية وإمام وخطيب جامع الوالدين بتبوك الشيخ / جابر بن علي الحربي ، الذي استهل خطبته بالحمد والاستغفار والتكبير لله – عز وجل -.

وقال: ايها المسلمون أوصيكم بتقوى الرحمن فهي خير ما يتجمل به الانسان فديننا لا دين اكمل امنه في تكامل العناية بالروح والجسد والعقل والعاطفة، دين مبني على عقيدة صحيحة راسخة توريث العبد الطمأنينة والراحة بل والفخر حين يمتلئ قلبه ايماناً بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره تلكم العقيدة الصحيحة التي تتحطم عليها رياح الشبهات.

لافتاً إلى أن هذا اليوم من ايام الله المباركة يفرح فيه اهل الايمان بتمام نعمه الله عليهم بكمال الصيام والقيام، ورسالة ديننا هي رسالة دعوة وتيسير وترغيب وتبشير فهي تحث على الوسطية والاعتدال وعلى التراحم والحرص على اللين والرفق والتحلي بخلق الإسلام.

محذرا الشباب من الشائعات والافكار المنحرفة والمناهج المخالفة التي ترمي بشررها فتناً كقطع الليل المظلم و لا يعصم منها الا من تمسك بالقران الكريم والسنه النبوية المطهرة وان من الفتن التي عم شرها وعظم خطرها فتنه الخروج على ولاه الامر فكم جرت من حروب ودمار وفساد وإفساد، والواجب طاعه ولي امر المسلمين مالم يأمر بمعصيه قال النبي صلى الله عليه وسلم “من اطاعني فقد اطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن اطاع اميري فقد اطاعني ومن عصى اميري فقد عصاني”.

ثم وجه حديثه للنساء قائلاً: ايتها النساء اطعن الله ورسوله واكثرن من الصدقة والاستغفار وقمن بواجب تربيه الابناء والبنات واحفظن حقوق الزوج فان حقه عظيم والتزمن بآداب الاسلام الذي أدب به أمهات المؤمنين رضوان الله عليهن.

وأشار الشيخ الحربي الى أنكم أتيتم إلى هذا المصلى في امن وامان واستقرار في الاوطان ورغد في العيش وهذه نعمه من كبرى ومنه عظمه تستوجب الشكر و لا شيء يحفظ الامن كالاستقامة على الشرع والحرص على جمع الكلمة والالتفاف حول ولاة الامر والسمع والطاعة لهم بالمعروف وقطع الطريق على المرجفين الذين يستهدفون هذه البلاد الآمنة.

كما أديت صلاة عيد الفطر المبارك في مصليات وجوامع محافظات ومدن ومراكز وقرى وهجر منطقة تبوك.