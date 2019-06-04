تصميم رولز رويس كالينان الجديد يخطف أنظار عشاق السيارات حوله 

متابعة- أميرة خالد(صدى):

أثار تصميم غريب ومتطرف لسيارة رولز رويس كالينان إعجاب عشاق السيارات، وبعد النظر إلى الصورة، نلاحظ تعديلات واضحة على السقف ومقدمة وجوانب السيارة والرفارف المنتفخة والتي تجعل الـ SUV تبدو أكثر عضلية وأقوى حضوراً على الطريق، ولكن التعديلات الشكلية لا تحكي كل القصة.

وأخذت التعديلات طريقها إلى أسفل غطاء المحرك، حيث تم استبدال محرك الـ V12 مزدوج التوربو سعة 6.75 لتر بأخر V8 ذو تنفس طبيعي وهو ما يمنح السيارة صوت عادم أكثر رياضية وأكثر عدوانية بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى ذلك أن أنابيب الخانق الفردية التي تظهر من أسفل غطاء المحرك، مما يعطي كالينان مظهراً فريداً.

ونجد في الصورة أن سيارة الـ SUV ملتصقة بالأرض مما قد يؤثر على عملية الطراز، إلا أنه مع نظام التعليق الهوائي ستتمكن السيارة من القيادة بارتفاع عن الأرض عند الحاجة.

و يُعتبر متأخراً بعض الشيء أن نتحدث عن قلق الأصوليين بشأن الشكل الجديد من كالينان، وذلك نظراً السيارة تُعتبر أول طراز SUV في تشكيلة الشركة البريطانية.

وجاء العمل من الفنان الرقمي ياسيد أوزير، والذي يحب باستمرار خلق تصاميم متطرفة وغير مألوفة، حيث ترك رسالة مع التصميم تقول: “يحتوي الموديل المُعدل على مُشتتات أكثر، والعديد من التعديلات المتطرفة في المظهر الخارجي، وبالطبع قمت بتبديل محرك السيارة بأخر أكثر حماساً وحيوية”.