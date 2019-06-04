بالفيديو.. وكيل وزارة الطاقة يعرب عن أسفه لما حدث بالجنوب ويعلن إعادة هيكلة شركة الكهرباء

عادل الحربي(صدى):

كشف وكيل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الدكتور نايف العبادي ان الوزارة تسعى لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء مع اتخاذ اجراءات وتدابير اخرى وذلك على خلفية واقعة انقطاع الكهرباء عن الجنوب خلال الأيام الماضية .

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بحضور امير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز بعد الإجتماع الطارئ مع وكيل الوزارة والرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء وممثل هيئة تنظيم الكهرباء لبحث عدم تكرار ذلك مستقبلاً .

واعرب ” العبادي ” عن اسفه لحادثة انقطاع الكهرباء مؤكداً ان الوزراة بدأت بعد هذه الحادثة بالتحديد في وضع خطط وآليات لتحسين الخدمة بما يليق بالمملكة ، مع عدم تكرار انقطاع التيار الكهربائي.