أسباب تؤدي لتلف ” الدينامو ” في سيارتك

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يشعر الكثير من الأشخاص بالارتباك عند مواجهة مشاكل كهربائية بمركبتهم، حيث يتم تشخيص هذه المشاكل هذه المشاكل على أنها بطارية سيئة مقابل مولد سيئ؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الأسباب التي تساعدك على التأكد من تلف ” الدينامو ” .

– خطأ في الكمبيوتر

مولد السيارة يُديره الكمبيوتر، لذلك كل ما يتطلبه الأمر هو أن يكون هناك خطأ في جهاز الكمبيوتر وستكون النتيجة مولد يعمل بشكل خاطئ، ثم لن تكون قادرًا على شحن بطارية السيارة.

– الحزام المقطوع

يُعد كلاً من ” الحزام وبكرة العربة ” هما ما ينتجان القوة الميكانيكية التي يتم تحويلها إلى طاقة كهربائية بواسطة المولد، ويمكن أن ينطقع الحزام بسهولة إذا لم يستبدل بعد فترة من زمن، كما يمكن أن تتلف البكرة بعد فترة أيضًا.

– إحترق فيوز المولد

تعتمد بعض السيارات على مولد يعتمد على فيوز خاص لعمله، ومع ذلك يمكن لهذا الفيوز أن يتلف إذا كان هناك زيادة في القدرة أو ببساطة من الشيخوخة، وبمجرد حدوث ذلك لن يقوم المولد بشحن البطارية بعد ذلك.

– مشاكل الأسلاك

تحتوي السيارة على العديد من الأسلاك التي توصل الكهرباء من المولد إلى البطارية، كل ما يتطلبه الأمر هو أن يتم فصل سلك واحد أو قطعه ومن ثم لن يتم ايصال الكهرباء إلى البطارية، والنتيجة لن يتمكن المولد من شحن البطارية.

– قدم المولد أوالبطارية

تدوم بطارية السيارة من 2 إلى 5 سنوات اعتمادًا على عدد المرات التي تقود فيها السيارة ودرجة حرارة الجو التي تعيش فيها، حيث تستمر البطاريات لفترة أطول في البيئات الباردة وتكون أقصر في البيئات الأكثر حرارة، يدوم المولد الكهربائي حوالي 7 سنوات أو كل 80 ألف ميل.