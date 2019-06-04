أمير منطقة تبوك يستقبل المهنئين بعيد الفطر

محمود البلوي(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز امير منطقة تبوك اليوم بقاعة الاستقبالات بالقصر الحكومي المواطنين واعيان ومشائخ القبائل والاهالي بمنطقة تبوك الذين قدموا لتهنئة سموه بعيد الفطر السعيد .

كما استقبل سموه كبار ضباط القوات المسلحة بالشمالية الغربية وقادة الأفرع الأمنية بالمنطقة ومديري الادارات الحكومية الذين قدموا لسموه التهنئة بعيد الفطر المبارك .

ورفع سمو امير منطقة تبوك باسمه وباسم اهالي المنطقة اسمى ايات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده – حفظهما الله – – ولكافة ابناء المملكة بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك سائلا المولى العلي القدير ان يديم على هذه البلاد امنها واستقرارها.

ونوه سموه بخطة العمرة هذا العام والتي سهلت لزوار بيت الله تأدية مناسك العمرة بكل يسر وسهوله في جو من الطمأنينة والخشوع والامن والامان.

واكد سمو الامير فهد بن سلطان حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الامين حفظهما الله على متابعة خدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدينة المنورة وتجنيد كافة الامكانات البشرية والمادية لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال سموه ان العيد مناسبة عظيمة تزيد من الالفة والمحبة بين الناس وعلى الجميع اغتنام هذه الفرصة العظيمة وحث الأسر على الإستمتاع بيوم العيد

بعد ذلك حضر الجميع طعام الافطار الذي اقامه سمو امير منطقة تبوك بهذه المناسبة

حضر الاستقبال وكيل أمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.