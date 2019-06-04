بالفيديو.. أبيات وطنية لـ ” النقيب سطام ” من على حد نجران بمناسبة عيد الفطر

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو النقيب سطام يلقي أبيات وطنيةمن على حد نجران بمناسبة عيد الفطر، مما أثار إعجاب رواد التواصل الاجتماعي في المملكة.

وانتشر مقطع الفيديو على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، بعدما انهالت عليه تعليقات نشطاء السوشيال ميديا.

ومن جهته، قال مغرد: ” ونعم والله يسدد رميكم ويبيض وجيهكم وينصركم وترجعون لأهلكم بصحة وسلامة منصورين بإذن الله.. وكل عام وأنتم بخير يا درع الوطن “.

وأشار مغرد آخر: ” كل عام وأنت وكافة المرابطين على الحد بخير وصحة ونصر وسؤدد.. جزاكم الله عنا خير، لا توفيكم الكلمات ماتستحقون فلكم من الدعاء الله ينصركم ويعزكم ويحفظكم ويردكم سالمين غانمين ويعيدها علينا وعلى قيادتنا بكل خير ويحفظ وطنا “.

وأوضح مغرد ثالث: ” عيدك مبارك ياسطام وكل عام وأنت وجنودنا كلهم بصحة وسلامة والله ينصركم ويحفظكم وسبعين نعم ياسطام..الله يحفظكم وينصركم وعساكم من عواده سالمين غانمين “.