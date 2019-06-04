الهلال يرفع عرضه إلى 15 مليون يورو لضم كاريلو

نواف السالم(صدى):

كشفت صحيفة elcomercio البيروانية ان نادي الهلال قام برفع عرضه لإنهاء صفقة اندريه كاريلو إلى 15 مليون يورو .

وكان بنفيكا قد رفض عرضين سابقين للتخلي عن كاريلو بعد الموسم المنقضي الذي قضاه على سبيل الإعارة ما أجبر إدارة الهلال على رفع عرضها ، بالإضافة إلى دخول ” النصر ” على خط المنافسة لضم اللاعب الذي حقق تألق كبير بالهلال .

ومن المتوقع موافقة رئيس بنفيكا الذي طلب هذا لمبلغ للموافقة على رحيل كاريلو وفقاً للصحيفة .