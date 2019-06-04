الهلال يرفع عرضه إلى 15 مليون يورو لضم كاريلو
كشفت صحيفة elcomercio البيروانية ان نادي الهلال قام برفع عرضه لإنهاء صفقة اندريه كاريلو إلى 15 مليون يورو .
وكان بنفيكا قد رفض عرضين سابقين للتخلي عن كاريلو بعد الموسم المنقضي الذي قضاه على سبيل الإعارة ما أجبر إدارة الهلال على رفع عرضها ، بالإضافة إلى دخول ” النصر ” على خط المنافسة لضم اللاعب الذي حقق تألق كبير بالهلال .
ومن المتوقع موافقة رئيس بنفيكا الذي طلب هذا لمبلغ للموافقة على رحيل كاريلو وفقاً للصحيفة .
المقلب[ عدد التعليقات: 980 ] نشر منذ 9 ساعات
وكان بنفيكا قد رفض عرضين سابقين للتخلي عن كاريلو بعد الموسم المنقضي الذي قضاه على سبيل الإعارة ما أجبر إدارة الهلال على رفع عرضها الهلال يرفع عرضه إلى 15 مليون يورو لضم كاريلو بالإضافة إلى دخول ” النصر ” على خط المنافسة لضم اللاعب الذي حقق تألق كبير بالهلال .صدقوني ان كاريلو لايستحق هذا العرض الكبير من الهلال لاكن ذكاء من ادارة بنفيكا لرفع عرضه السوقيه ومن ياكل المقلب غيرنا يا قطبي العاصمة 15 مليون يورو تستطيع استقطاب 4 لاعبين اجانب مميزين من اوربا او امريكا الجنوبية او المغرب العربي ومصر