طرق علمية تساعدك على إزالة دهون البطن المتراكمة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تُعتبر ظاهرة ” تراكم الدهون ” في منطقة البطن مشكلة يُعاني منها الكثير، حيث يسعى البعض لإزالة هذه الدهون لأجل الحصول على جسم رشيق وصحي؛ لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز الطرق التي يمكن من خلالها التخلص من الدهون المتراكمة.

* كمية الدهون

لا يجب أن تتجاوز نسبة الدهون غير المشبعة في الأغذية يومياً، 20-30 % من إجمالي السعرات الحرارية الواردة إلى جسمك، بالإضافة لاستبدال الدهون المشبعة بالدهون الأحادية غير المشبعة الموجودة في ” زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات، والبذور ” .

* تمارين المعدة

تلعب ممارسة تمرينات المعدة دورًا هامًا في تخفيض الدهون المتراكمة في البطن، وتساهم في حرقها خلال فترات وجيزة.

* إدارة الإجهاد

تناول الطعام في أوقات التوتر والإجهاد يكون بوتيرة أكبر من المعتاد؛ هو الأمر الذي يساهم في زيادة السعرات الحرارية في محيط البطن ومناطق أخرى؛ لذلك يجب تخفيف التوتر والإجهاد عبر نشاطات عديدة مثل ” التأمل، والاسترخاء ” .