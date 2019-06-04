رسالة عابرة من كندة علوش إلي محمد صلاح 

دمشق(صدى):

بعثت الفنانة السورية كندة علوش، رسالة إلى النجم المصري المحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي محمد صلاح.

وأضافت كندة عبر حسابها في ” تويتر ” : ” النجومية الحقيقية ليست مجرد اسم لامع ومهارات وشهرة وأرقام.. النجومية أخلاق استثنائية.. إنسانية تواضع احترام واجتهاد جبار، محمد صلاح “.

وعبرت الممثلة السورية كندة علوش عن إنزعاجها من كونها شخصية مشهورة، مما يحدّ من تعبيرها في الكثير من المواضيع السياسية أو الدينية أو الإجتماعية بحرية ودون تعرضها للإنتقادات.

وأوضحت علوش عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي: ” أحياناً كتير بتمنى لو ماكنت معروفة مشان عبر عن رأيي بصراحة وبدون حساب.. لو كان في أسبوع بالسنة يقدر الواحد يحكي ويكتب فيه اللي بدو يا بأي موضوع اجتماعي سياسي ديني فني. بدون خوف وبدون تابوهات وبدون مايعمل حساب لأي شخص أو جهة أو مؤسسة. أكيد كانت تلت رباع الجلطات قلت.. مين متلي بيتمنى هالشي “.