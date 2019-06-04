الأمير حسام بن سعود يقلد مدير مرور الباحة رتبته الجديدة

الباحة(صدى):

قلّد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة اليوم، مدير إدارة المرور بالمنطقة، العميد حسين بن أحمد آل مبارك رتبته الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عميد، وذلك بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.

وهنأ سموه ، العميد آل مبارك بالترقية، متمنياً أن تكون حافزاً له لتقديم كل ما يخدم دينه ووطنه.

من جانبه أعرب مدير إدارة مرور الباحة عن شكره لسمو أمير المنطقة على تقليده رتبته الجديدة، مؤكداً المضي قدماً نحو خدمة الدين ثم الملك والوطن.

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