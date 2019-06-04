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4 أنواع منتشرة من الأطعمة تسبب سرطان الثدي

4 أنواع منتشرة من الأطعمة تسبب سرطان الثدي
متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد مرض سرطان الثدي من اكثر الأمراض انتشاراً بين النساء إذ يهاجم 2.1 مليون امرأة سنوياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية .

وينصح الأطباء بضرورة تجنب ثلاثة انواع من الأطعمة المسببة للمرض وهي كالتالي :

1-الأطعمة الغنية بالسكر كالحلوى او الكعك او الكاتشب او المشروبات الغازية ، وشوكولا الحليب فعليكي مراقبة كمية السكر التي تدخل جسمك وتسبب اورام الثدي .
2-اللحوم الحمراء : فيجب التقليل منها إذ اكدت دراسات عديدة ارتباطها بسرطان الثدي ومرض السكري النوع الثاني .
3-اللحوم المصنعة : فهي الأشد خطراً ويجب منعها تماماً لأنها غنية بالملح والدهون مثل اللانشون والسلامي والهوت دوج وغيرها .
4-الدهون السريعة : كالموجودة في البطاطس المقلية او البيتزا او السجق فهي ايضاً مرتبطة بسرطان الثدي .


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