4 أنواع منتشرة من الأطعمة تسبب سرطان الثدي

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يعد مرض سرطان الثدي من اكثر الأمراض انتشاراً بين النساء إذ يهاجم 2.1 مليون امرأة سنوياً وفقاً لمنظمة الصحة العالمية .

وينصح الأطباء بضرورة تجنب ثلاثة انواع من الأطعمة المسببة للمرض وهي كالتالي :

1-الأطعمة الغنية بالسكر كالحلوى او الكعك او الكاتشب او المشروبات الغازية ، وشوكولا الحليب فعليكي مراقبة كمية السكر التي تدخل جسمك وتسبب اورام الثدي .

2-اللحوم الحمراء : فيجب التقليل منها إذ اكدت دراسات عديدة ارتباطها بسرطان الثدي ومرض السكري النوع الثاني .

3-اللحوم المصنعة : فهي الأشد خطراً ويجب منعها تماماً لأنها غنية بالملح والدهون مثل اللانشون والسلامي والهوت دوج وغيرها .

4-الدهون السريعة : كالموجودة في البطاطس المقلية او البيتزا او السجق فهي ايضاً مرتبطة بسرطان الثدي .