منها النقد الدائم ..5 سلوكيات تسبب التعاسة الزوجية

واشنطن(صدى):

تعتبرالسعادة الزوجية ثمرة سلوكيات الزوجين التي تنعكس عليهما وتؤثر على مستقبل علاقتهما .

وكشف موقع موقع هافينغتون بوست الأمريكي عن سلوكيات خاطئة يجب ان يتجنبها الزوجان ويقوما بتعديلها على الفور لضمان حياة زوجية سعيدة وهي كالتالي :

1-النقد الدائم : فلابد من التركيز على مزايا الشريك وعدم نقده بإستمرار على بعض الهفوات الواردة ومناقشتها بهدوء .

2-عدم التقدير : فلابد من تحفيز كلاً منكما للآخر لتشجيعه على بذل مزيد من الجهد فضلاً عن ضرورة الإحترام .

3-العمل المنفرد : إذ تعتبر روح الفريق والمشاركة من اهم اهداف العلاقة الزوجية الهادفة للتخلص من الوحدة ، كما انها تعزز المحبة بينكما .

4-الشجار العقيم : فقدر المستطاع تجنبا خلق المشكلات او التعليق على كل صغيرة وكبيرة .

5-الإفتقار للرومانسية : فهي مفتاح العلاقة الزوجية وغيابها يسبب الإكتئاب والضجر .