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  3. منها النقد الدائم ..5 سلوكيات تسبب التعاسة الزوجية

منها النقد الدائم ..5 سلوكيات تسبب التعاسة الزوجية

منها النقد الدائم ..5 سلوكيات تسبب التعاسة الزوجية
واشنطن(صدى):

تعتبرالسعادة الزوجية ثمرة سلوكيات الزوجين التي تنعكس عليهما وتؤثر على مستقبل علاقتهما .

وكشف موقع موقع هافينغتون بوست الأمريكي عن سلوكيات خاطئة يجب ان يتجنبها الزوجان ويقوما بتعديلها على الفور لضمان حياة زوجية سعيدة وهي كالتالي :
1-النقد الدائم : فلابد من التركيز على مزايا الشريك وعدم نقده بإستمرار على بعض الهفوات الواردة ومناقشتها بهدوء .
2-عدم التقدير : فلابد من تحفيز كلاً منكما للآخر لتشجيعه على بذل مزيد من الجهد فضلاً عن ضرورة الإحترام .
3-العمل المنفرد : إذ تعتبر روح الفريق والمشاركة من اهم اهداف العلاقة الزوجية الهادفة للتخلص من الوحدة ، كما انها تعزز المحبة بينكما .
4-الشجار العقيم : فقدر المستطاع تجنبا خلق المشكلات او التعليق على كل صغيرة وكبيرة .
5-الإفتقار للرومانسية : فهي مفتاح العلاقة الزوجية وغيابها يسبب الإكتئاب والضجر .


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