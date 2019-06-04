بالفيديو.. أمير الباحة يبدي أعجابه بقصيدة ألقاها طفل أمامه ويهديه ساعته

إبراهيم الزهراني(صدى):

أهدى أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود، ساعته لطفل ألقى قصيدة شعرية أمامه أثنى فيها على القيادة الرشيدة، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وقال الطفل في مطلع قصيدته: يا مرحباً ترحيبة شأنها شأن .. يا أميرنا اللي دوم للعز قائم، العيد فرحة على مر الأزمان .. وأنت سعدنا يا وسيع المنايا، والله يحفظ الدين والكنق سلمان .. ومحمد اللي مرتقي للشدائد، قلته وأنا مندوب غامد وزهران .. ولي الفخر لا جيت أسلم وأعايد.

يذكر أن أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز قد استقبل اليوم المهنئين بحلول عيد الفطر المبارك من القضاة والمسؤولين ومشايخ القبائل والمواطنين، وذلك في قاعة الاستقبالات بمركز الملك عبدالعزيز الحضاري بمدينة الباحة.