5 عبارات خاطئة ترددها الأمهات.. توقفي عنها فورا

واشنطن(صدى):

كشف موقع ” بزنس إنسايدر ” عن الآثار النفسية السيئة على الطفل نتيجة ترديد الوالدين لبعض العبارات ، مؤكداً على ضرورة تجنب الأم لـ 5 عبارات تضعق شخصية طفلها وهي كالتالي :

1- ” توقف عن البكاء ” : فلابد من التفرقة بين الصراخ والإزعاج والتعبير عن مشاعرهم إذ ينبغي ألا نحرضهم على ” الكتمان ” دون ان نشعر .

2 -” ليس بالامر المهم ” : فلا تقللي من شأن مخاوفه بخصوص دروس معينه مثلاً وإنما قدري ذلك حتى تربيه على تحمل المسؤولية دون ان تثيري القلق لديه .

3- ” اسكت ” : فإذا بدا مضطرباً ويتحدث كثيراً فلا تقولي له ” اخرس ” وانما علميه الهدوء والسيطرة على المواقف .

4- ” أنت أذكى طفل في المدرسة ” : فلا تجعليه يشعر بالهوس ولكن قدرىه بما يحفزه على بذل المزيد من الجهد .

5-” كل شيء سيكون على ما يرام ” : فلا تسهلى عليه كل شئ وانما علميه ان هناك صعاب وخطوات يجب ان نتخذها للتغلب عليها .