بالفيديو.. ” رانيا يوسف ” تشارك جمهورها تحضير وصفة طبخ مغربية شهيرة
في فيديو جديد من نوعه ، قررت الفنانة المصرية رانيا يوسف مشاركة جمهورها بتحضير وصفة إفطار غير تقليدية عبر حسابها الشخصي على موقع ” انستجرام ” .
وقالت ” يوسف ” : النهارده عاملة على الفطار طاجين لحمة، من الأكلات المغربية اللي بحبها .
وتحدث الفنانة المصرية عن طريقة الوصفة في خطوات بالتفصيل ، كما حقق الفيديو مشاهدات عالية سجلت 224 الف مشاهدة .
الجدير بالذكر ان رانيا يوسف كشفت عن عمرها الحقيقي وهو 45 عام في آخر ظهور لها ببرنامج ” تفاعلكم ” قبل عدة ايام .
احمدمحمد[ عدد التعليقات: 5882 ] نشر منذ 8 ساعات
طيب
عوافي[ عدد التعليقات: 2120 ] نشر منذ 8 ساعات
ماأمداها كبرت بسرعه …