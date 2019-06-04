أمين جدة: لا مساس بحقوق ملاك الأراضي الخاصة المستخدمة في فاعليات العيد

نايف السالم(صدى):

صرح امين محافظة جدة صالح التركي ان الأماكن المخصصة للعائلات بفاعليات العيد لازالت موجودة في المرافق العامة ولا مساس بها ، مشيراً إلى اتاحة الفاعليات للجميع .

وقدم ” التركي ” اعتذاره لمن غضب من سفلته واستخدام اراضيه الخاصة كمساحة للفاعليات مؤكداً على حفظ حقوقهم وان الظروف اقتضت هذا التصرف السريع .

وكانت المحافظة قد شهدت سفلتة بعض الأراضي الخاصة وتحويلها لمواقف للفاعليات في موسم جدة نظراً للإقبال الشديد ، فيما قدم بعض الأهالي اراضيهم بالمجان للأمانة للإستفادة منها .