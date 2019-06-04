وكيل أعمال بول بوجبا يقلب الطاولة على ريال مدريد

نواف السالم(صدى):

على الرغم من تقديم ريال مدريد عرض مغري لمانشستر يونايتد للحصول على النجم الفرنسي بول بوغبا في خطوة شبه حاسمة لإنتقال اللاعب للريال إلا ان وكيل اعمال اللاعب قلب الطاولة على الجميع .

وكشفت مصادر إعلامية ان وكيل اللاعب الشهير ” مينو ريولا ” اجرى مفاوضات مع اليوفنتوس لإنتقال اللاعب خلال الميركاتو الصيفي .

وكان الريال قد عرض على مانشستر يونايتد منح ثلاث لاعبين من اجل التنازل عن بول بوجبا الذي يفضله المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وهم : الويلزي غاريث بيل والكولومبي جيمس رودريغيز والحارس الكوستاريكي كيلور نافاس .

ولعب بول بوجبا سابقاً في صفوف اليوفنتوس ما بين 2012 و2016 ، قبل ان ينتقل لمانشستر يونايتد مرة اخرى بعد خروجه منه مقابل 105 مليون دولار .

ويبقى عرض ريال مدريد مغري للنادي الإنجليزي الذي لم يقرر حتى الآن عرض نجمع بوجبا للبيع وفقاً لصحيفة “ذا صن” البريطانية .