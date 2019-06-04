لتفتيح بشرتك في العيد.. 3 وصفات سحرية للقهوة لنضارة وبياض البشرة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف خبراء التجميل عن فوائد خيالية للقهوة على البشرة إذ يمكن استخدامها كماسك طبيعي بوصفات سهلة لتقشير الجلد الميت والتفتيح وتنعيم البشرة .

ووفقاً لموقع live wall فهناك 3 وصفات يمكن ان تعتمدي عليها وهي كالتالي :

– القهوة والزيت : من خلال مزج 4 ملاعق كبيرة من القهوة مع 5 ملاعق من زيت الزيتون ، ثم دلكي بها الأماكن الداكنة بجسمك لمدة دقائق واغسليها بعد ذلك .

– القهوة والثلج : فقط جمدي فنجان القهوة الذي تتناوليه في قالب مكعبات الثلج ثم قومي بمسح بشرتك بمكعب كل يوم ،وإذا كانت بشرتك حساسة يمكن لف شاش على المكعب ، وذلك لحماية البشرة من الشيخوخة والتجاعيد .

– القهوة والسكر : من خلال مزج 4 ملاعق كبيرة قهوة مع 4 ملاعق كبيرة سكر بني و6 ملاعق زيت زيتون ، ثم قومي بتدليك البشرة بها لدقائق واغسليها ، وذلك لتقشير وتنعيم البشرة .