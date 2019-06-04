5 بدائل صحية لحلويات العيد تشعرك بالسعادة وتحافظ على وزنك
يزداد الإقبال في عيد الفطر المبارك على تناول الكحك والحلويات المختلفة خاصة ً مع الأسر والأصدقاء ، رغم ما تسببه من سمنة ومخاطر صحية .
وكشف موقع ” طب ويب ” الصحي عن 5 بدائل صحية تشعرك بالسعادة وتحافظ على وزنك ، وهي كالتالي :
1-القطايف : يفضل ان تكون مشوية اي بدون زيت ، مع استخدام القطر المخفف” كوبين سكر وكوب ماء ” ، وحشوها بالجبنة قليلة الدسم او الجوز .
2-الفواكهه المجففة : كالتمر والمشمش والخوخ إذ تحتوي على نسبة عالية من المعادن والفيتامينات إلا انه يجب الحرص لأن الإكثار منها يسبب السمنة وخاصة ً التمر .
3-سلطة الفواكه : فكأس واحد من السلطة يعادل حبة فاكهة واحدة ، وهي بديل صحي ببغاية ومناسب لمن لا يرغبون في زيادة الوزن .
4-الآيس كريم قليل السعرات : او اي مثلجات اخرى وينصح باليوظة قليلة الدسم .
5-المهلبية او الأرز باللبن او السحلب : وينصح بإستخدام لبن قليل الدسم وسكر بدون سعرات حرارية للمحافظة على الوزن ونسبة السكر بالدم .
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