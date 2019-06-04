لييبا تتراجع وتعيد حساباتها بعد الفجر: الثلاثاء أول أيام عيد الفطر

طرابلس(صدى):

فجرت دار الإفتاء الليبية مفاجأة من العيار الثقيل، بعد إعلانها عدم رؤية هلال شوال وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، على أن يكون عيد الفطر 2019 في ليبيا يوم الأربعاء.

وترجعت دار الإفتاء الليبية عن هذا الأمر، إذ أعلنت بعد أداء المصليين صلاة الفجر أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر 2019 في ليبيا.

وقالت على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك ” : ” عاجل.. بناءً على اتصال رئيس المحكمة العليا بالمجلس الأعلى للقضاء في الساعات الأخيرة من الليل مع فضيلة المفتي وإخباره بأنه ثبتت لديهم شهادة برؤية الهلال وصلتهم من بعض المحاكم التابعة لهم عند منتصف الليل، فإن دار الإفتاء تعلن يوم الثلاثاء أول أيام عيد الفطر ” .

وأعلنت ليبيا في وقت سابق أن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان المبارك، على أن يكون عيد الفطر يوم الأربعاء مثل مصر وفلسطين والأردن، لكنها تراجعت.