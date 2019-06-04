خادم الحرمين الشريفين يغرد: أهنئكم بعيد الفطر من جوار بيت الله الحرام

حمود العنزي(صدى):

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر المبارك، وذلك بعد أداء صلاة العيد في المسجد الحرام.

وغرد خادم الحرمين الشريفين على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًا ” أهنئكم بعيد الفطر المبارك، من جوار بيت الله الحرام. كل عام وأنتم ووطننا الغالي، وأمتينا العربية والإسلامية، والعالم أجمع بخير، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وعيدكم مبارك ” .

وأدى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، صلاة عيد الفطر 2019 من المسجد الحرام قبل قليل.

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