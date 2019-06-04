أمريكا تضع الكرة في ملعب إيران: يعرفون كيفية الاتصال بنا

واشنطن(صدى):

ترك وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الكرة في ملعب إيران للتواصل والتفاوض مع الجانب الأمريكي، وذلك في ظل العقوبات الأمريكية والعلاقات المتوترة بين الطرفين.

وأكد “بومبيو” في تصريحات لشبكة الإذاعة والتلفزيون السويسرية أثناء تواجده في سويسرا، أن الجانب الإيراني لم يتواصل مع واشنطن حتى الآن لإجراء المحادثات، لافتًا إلى أنهم يعرفون كيفية الاتصال في حال جاهزيتهم.

وقال ردًا على سؤال حول تزويد المسؤولون الأمريكيين للسلطات السويسرية برقم هاتف يتصل من خلاله الإيرانيون مباشرة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ” عتقد أنه كلما كانت إيران جاهزة، فهي تعرف كيفية الاتصال بنا، وكلما كانوا مستعدين، نحن مستعدون للتحدث معهم ” .

كما أشار إلى استعداد الرئيس الأمريكي لمقابلة نظيره الإيراني حسن روحاني، إذ أعلن أكثر من مرة أنه مستعد للتفاوض، لافتًا إلى وجود عدة مطالبات أولية يجب وضعها في الاعتبار والتي منها وقف برنامج الأسلحة النووية نهائيًا، ووقف بناء نظامهم الصاروخي بطرق تهدد بعض المناطق.

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