الأمطار تستقبل عيد الفطر 2019 في مكة المكرمة

نايف السالم(صدى):

تشهد منطقة مكة المكرمة تساقط أمطار وسحب رعدية في أول أيام عيد الفطر 2019، وفقًا لتحذير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

وأكدت ” الأرصاد ” في بيان لها، أن منطقة مكة تشهد في أول أيام عيد الفطر 2019 حالة من تساقط الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة وحبات البرد مع أتربة ومثارة وسحب رعدية، يصاحبها تدني في مدى الرؤية الأفقية، مع احتمالية السيول.

وأوضحت أن الحالة تشمل كل من ” أضم، الطائف، العاصمة المقدسة، العرضيات، تربة، وميسان ” ، على أن تستمر هذه الحالية حتى الثامنة مساء اليوم الثلاثاء.

وبدأت صلاة عيد الفطر 2019 في المسجد الحرام منذ قليل، وسط حشود كبيرة وهائلة من زوار بيت الله الحرام.

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