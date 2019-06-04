بالفيديو.. مقدم برنامج الليوان يدافع عن نفسه: لا نلمع الضيوف
وجه عبدالله المديفر مقدم برنامج الليوان المذاع عبر شاشة ” الخليجة ” ، رسالة إلى جمهور البرنامج، مدافعًا عن نفسه وعن برنامجه.
وأكد عبدالله المديفر خلال إحدى حلقات ” الليوان ” ، أن البرنامج لا يريد تلميع الضيوف ولا يريد إسقاطهم أيضًا، بل يعمل على إظهارهم إلى الجمهور كما هم.
وأوضح أن برنامج ” الليوان ” يعمل على استخراج 3 أشياء من ضيوفه، وهم أكبر قدر من ” المعلومات، الأفكار والآراء، والمواقف ” ، فهذه هي المهمة الأساسية للمحاور.
كما أشار إلى أن الحكم النهائي يعود إلى الجمهور، فقد يختلف مع الضيوف في عدة محاور وقد يتفق معه في بعضها، قائلًا ” نحن نعمل وانتم الحكم ” .
#عبدالله_المديفر:
نحن لانريد تلميع الضيوف ولا نريد اسقاطهم ..
نحن فقط نحاول ان نظهرهم لكم#الليوان pic.twitter.com/TYXxVTOKib
— الليوان (@Fealsora) June 3, 2019
اترك تعليقاً