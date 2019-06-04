القبض على شابان فيديو إطلاق النار على منزل بالرياض

عادل الحربي(صدى):

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، القبض على مواطنين أطلقا النار على منزل ومركبة بحب الربوة في الرياض، وذلك على إثر مقطع الفيديو المنتشر.

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة الرياض، أن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على الشابان مطلقا النار على منزل ومركبة بعد توفر الأدلة على قيامهما بذلك.

وأوضح أنه تم إيقافهما واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهما، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية على امن الوطن والمواطن والمقيم، والتصدر بقوة وحزم وصرامة لكل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته.

ووجه النائب العام في وقت سابق، بسرعة القبض على شابان أطلقا النار على منزل ومركبة من خلال مركبة متحركة، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو لهما أثناء إطلاق النار.

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