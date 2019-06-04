حمود العنزي(صدى):

يفصلنا ساعات قليلة عن موعد صلاة عيد الفطر 2019، والتي تختلف من منطقة إلى أخرى، إذ تفصل بينهم دقائق معدودات.

وكشفت وزارة الشؤون الإسلامية عن موعد صلاة عيد الفطر 2019 في مختلف مناطق المملكة، إذ تم الإعلان رسميًا أن اليوم الثلاثاء هو غرة شهر شوال 1440هـ وأول أيام عيد الفطر.

وجاءت صلاة عبد الفطر 2019 في مكة المكرمة في الساعة الـ5:57 صباحًا، بينما سيتم إقامة صلاة العيد في المدينة المنورة في تمام الساعة الـ5:46، وفي الرياض 5:18، بينما سجلت في منطقة جدة أعلى موعد في تمام الـ6:00 صباحًا.

وسيتم إقامة صلاة عيد الفطر 2019 في الدمام في الـ5:00 صباحًا، وفي بريدة 5:31، وفي حائل 5:37، عرر 5:30، أبها 5:55، تبوك 5:56، الباحة 5:53، سكاكا 5:38، جازان 5:55، ونجران 5:47 صباحًا.

وأعلنت المحكمة العليا، أمس الإثنين، أن اليوم الثلاثاء هو غزة شهر شوال 1440هـ وأول أيام عيد الفطر 2019، وذلك بعد رؤية الهلال.

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