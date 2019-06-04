بالصور.. مأدبة رسمية ولحظات ودودة تجمع ترامب والملكة إليزابيث

لندن(صدى):

شهد قصر باكنغهام في العاصمة البريطانية لندن، مساء أمس الإثنين، مأدبة رسمية بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة.

وتبادل كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملكة إليزابيث نخب ” الصداقاة الأبدية ” ، إذ قدمه ” ترامب ” نيابة عن جميع الشعب الأمريكي، قائلًا ” أقدم نخب الصداقة الأبدية لشعبنا، والعهد الطويل والمعترف بحق بجلالة الملكة ” .

ورصدت عدة صور المأدبة الرسمية بين أمريكا وبريطانيا، والتي شهدت حضور رسمي لكل من ترامب وقرينته إيفانكا ترامب، ودون جونيور إريك وتيفاني، وكبار المسؤولين الأمريكيين.

وظهرت إيفانكا ترامب بإطلالة بيضاء محتشمة تناسب الحدث الملكي في قصر باكنغهام، وبحضور الملكة إليزابيث.

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