التعاون يرفض عروض شراء عبدالفتاح آدم

نواف السالم(صدى):

رفضت إدارة نادي التعاون، كافة العروض المقدمة لشراء عقد مهاجم الفريق اللاعب عبدالفتاح آدم؛ بسبب ضعف المبلغ المالي المقدم في كل منهم.

وأكدت مصادر مطلعة، رفض إدارة التعاون العروض المقدمة من أندية ” الهلال، والاتحاد، والنصر ” ، لشراء اللاعب عبدالفتاح آدم، بالرغم من تجاوز عرض النصر لمبلغ 20 مليون ريال.

وينتهي عقد عبدالفتاح آدم مع التعاون في يونيو 2022، وذلك بعدما جدد له 3 مواسم في فبراير الماضي، فيما تتمسك إدارة النادي بالحصول على مقابل مادي عالي مقابل عقد بيع اللاعب.

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