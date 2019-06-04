حالة الطقس وقت صلاة عيد الفطر 2019.. الرطوبة في مكة 50%

عادل الحربي(صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس المتوقعة وقت صلاة عيد الفطر 2019.

ونشرت ” الأرصاد ” درجات الحرارة المتوقعة وقت صلاة عيد الفطر 2019، على أن تصل في مكة المكرمة إلى 31 درجة مئوية بنسبة رطوبة 50%، والمدينة المنورة 32 درجة مئوية بنسبة رطوبة 35%، والرياض 28 درجة مئوية بنسبة رطوبة 30%.

كما حذرت الهيئة من استمرار الأتربة المثارة وشبه انعدام الرؤية، التي تضرب بعض مناطق المملكة خلال أول أيام عيد الفطر 2019.

وأَضافت أن الحالة تشمل منطقة الرياض وتتضمن ” الأفلاج، الخرج، الرياض، وحوطة بني تميم ” ، إذ تستمر بها هذه الحالة حتى الخامسة صباح اليوم الثلاثاء.