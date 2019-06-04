رجاء الجداوي عن إشادة الرئيس السيسي: أعلى وسام حصلت عليه

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، على إشادة الرئيس عبدالفتاح السيسي بها أثناء احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

وأكدت رجاء الجداوي أثناء استضافتها في برنامج ” مجموعة إنسان ” المذاع على فضائية MBC 1 مع الإعلامي علي العلياني، أن هذه الإشادة أعلى وسام حصلت عليه خلال مسيرتها الفنية.

وقالت رجاء الجداوي في مجموعة إنسان، أن الرئيس السيسي إنسان محترم جدًا وشخصية فاضلة، لافتة إلى احترامه الكبير وتقديره للمرأة، إذ يحترم الزوجة والأم والابنه والجدة.

كما كشفت عن مشوارها في مجال عرض الأزياء وسبب اعتزالها، لافتة إلى أنها قضت 24 عامًا في عرض الأزياء وهي سابقة عالمية، مؤكدة أن عرض الأزياء يصنع ” ليدي ” وليس عارضة أزياء فقط.

ولفتت إلى أنها ظلت عام كامل تتعلم عرض الأزياء وكيفية الوقوف أمام الجمهور والتحدث بلباقة والضحك باحترام، إذ قال لها مدربها في أحد المرات ” لما تكوني على المسرح ملكة لازم لما تنزلي تكوني ملكة أيضًا ” .

أما عن اعتزالها مجال عرض الأزياء، أشارت رجاء الجداوي في مجموعة إنسان إلى أنها قررت الاعتزال أثناء عرض أزياء تابع للسيدة جيهان السادات حرم الرئيس المصري الراحل أنور السادات، إذ تعرض الفص الأيمن من الغذة الدرقية إلى ورم وبدأ جسمها يزداد وزنًا لتعتزل بداية من هذه اللحظة.