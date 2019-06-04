والد طفل العارضة يروي التفاصيل: ذهب مع شقيقه لشراء هدية ولم يعد

تركي السالم(صدى):

كشف والد طفل العارضة أحمد، تفاصيل غرق ابنه في وادي جازان شمال المحافظة، مؤكدًا أنه كان في طريقة لشراء هدية مع شقيقه الحافظ للقرآن.

وأوضح حسين جابر سحاري والد طفل العارضة صاحب الـ8 أعوام، أن أحمد ذهب مع شقيقه الأكبر لشراء هدية جوال، وذلك بعدما حصل الابن الأكبر على جائزة لإتقانه المراجعة في بعض السور في القرآن الكريم أثناء حلقة تحفيظ القرآن بأحد الجوامع.

وأضاف إن الابن الأكبر طلب منه الذهاب للسوق ليشتري له جوالًا كما وعده كتشجيع له على الحفظ، وطالب أخاه أحمد الذهاب معه معه فسمح له، وبعد نصف ساعة جاء ما أقلق قلبه.

وقال “بعد نحو نصف ساعة جاءتني رسالة من رقم غريب غير محفوظ بجوالي أحسست بالخطر لكن خوفي كان من الحوادث لأن الأجواء وقتها كانت صحوة ولا توجد أمطار ولم يخطر في بالي حادثة الغرق ” ، ليتواصل معه الأب ليجد صوته ابنه الكبير وهو يبكي ويقول إن الوادي جرفه هو وأخوه.

وأشار إلى أنه عندما سأله عن شقيقه أحمد قال له لا يعلم، قائلًا ” لا أدري فقد جرفنا الوادي وأنا أنقذني بعض الأشخاص وأخي لا أعلم أين هو ” ، لافتًا إلى أنه على الفور تقدم ببلاغ للدفاع المدني الذي تفاعل على الفور وذهبوا للمكان في محاولة لإنقاذ أحمد ولكن الوادي جرفه لموقع بعيد يصل تقريبًا إلى 10 كلم.

وفي نهاية حديثه حول الواقعة المفجعة التي حلت على أسرته، أكد والد طفل العارضة أنه تلقى اتصالاً من رقم غريب أبكاه يقول إنه كان يرافق ابنه وغادر السيارة وتركه بمفرده، موجهًا الشكر غلى فرق الدغاع المدني والفرق التطوعية على كا قاموا به في محاولة لإنقاذ ابنه.

وانتشلت فرق الدفاع المدني في العارضة قبل عدة أيام، جثة الطفل أحمد بعد 6 أيام من فقدانه في بطن الوادي بسبب السيول، على خلفية هذه الواقعة المفجعة.

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