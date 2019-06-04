” مات من الضرب ” ..أم تقتل نجلها وتلقي جثته في المجاري

مليكة فؤاد(صدى):

ألقت الأجهزة الأمنية المغربية القبض على سيدة قتلت طفلها البالغ من العمر 12 عامًا وتخلصت من جثته في المجاري المائية.

وفي التفاصيل ، عثرت الشرطة في طنجة على جثة طفل يدعى إبراهيم بعد أيام من اختفائه، حبث أبلغت والدته عن الاختفاء؛ لتغطي على جريمتها.

وأثبتت التحقيقات تورط الأم في قتل نجلها، حيث توصلت إلى أن الأم تسببت في مقتل نجلها بعد أن بالغت في عقابه إثر تصرف ما أغضبها.

واعترفت الأم بجريمتها موضحة أنها وضعت جثة نجلها في كيس بلاستيكي لتغطي على الجريمة، ورمت به في مجرى مائي وذهبت لتبلغ الشرطة عن اختفائه.

وجاري التحقيق مع السيدة للتأكد من عدم تعمدها قتل نجلها، حيث يخفف حينها العقوبة.