إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا رسميًا خلال ساعات

ماجد محمد(صدى):

من المرتقب أن يعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم خلال الساعات المقبلة عن إعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي.

وشهدت المباراة جدلا كبيرًا بعد أن ألغى الحكم بكاري جاساما هدفًا سليمًا للوداد، إضافة إلى رفضة العودة إلى تقنية ” Var ” ، مما أشعل المباراة وأدى إلى توقفها وعدم استكمالها.

وكانت تقنية ” Var ” ، معطلة مما أدى لإصرار لاعبي الوداد على عدم استكمال المباراة؛ لذلك هناك اتجاه سائد داخل ” كاف ” ، هو أن تعاد مباراة النهائي في بلد محايد وفي مباراة فاصلة.

وقالت صحيفة ” آس الإسبانية ” إن لجنة الطوارئ ستقرر غداً الثلاثاء، مصير المباراة وتحسم هذه القضية، التي أدخلت الكرة الأفريقية في نفق مظلم.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يكون الملعب المحايد في إحدى الدول الخليجية، أو في فرنسا أو الجزائر، على أن تقام دون حضور الجمهور لتفادي أي أعمال شغب.

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